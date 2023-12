Atletas de Três Corações se destacam em competição de downhill

Downhill é uma modalidade esportiva através da qual os ciclistas descem colinas ou montanhas em trilhas íngremes e acidentadas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Os atletas tricordianos Rafael Cassiani e Helder Andrade conquistaram, respectivamente, a 2ª e 3ª colocação na Liga de Downhill, que aconteceu entre os dias 16 e 17 de dezembro, em Camanducaia. Ambos competiram pela categoria elite.

Downhill é uma modalidade esportiva através da qual os ciclistas descem colinas ou montanhas em trilhas íngremes e acidentadas. O percurso é caracterizado por terrenos irregulares, obstáculos naturais e rampas, exigindo habilidades técnicas e coragem para enfrentar descidas rápidas e desafiadoras.

Helder começou a competir em 2019 e chegou a ser campeão da Liga de Downhill Paulista, em 2020 e 2021, pelo ranking. Em setembro de 2021 participou do maior campeonato da América do Sul, o Campeonato Panamericano de Downhill, disputado em Sapiranga/RS, conquistando a 19ª colocação. No mesmo ano, participou do Campeonato Brasileiro de Downhill, etapa única 2021, em Carlos Barbosa – RS.

Em 2022, tanto Helder, quanto Rafael participaram do Campeonato Brasileiro de Downhill em Simão Pereira/MG e este ano os tricordianos disputaram o Campeonato Brasileiro de Downhill, em Pomerode/SC.

Parabéns aos atletas Rafael Cassiani e Helder Andrade pelas grandes conquistas ao longo do ano e que possam ter cada vez mais destaque no esporte!

Fonte: Prefeitura de Três Corações