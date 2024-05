Atletas de Três Corações são convocadas para Seleção Mineira Sub-16 que vai participar do Campeonato Brasileiro de Seleções

As jovens estão determinadas a representar o estado de Minas Gerais com garra e talento, comprometidas com o objetivo de realizar uma excelente participação.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Ginásio Pelezão recebeu neste sábado, 11 de maio, a seletiva de atletas que representarão o estado de Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16 de basquete feminino. Quinze atletas foram selecionadas pelos técnicos Luiz Felipe Ribeiro, de Três Corações, e Alexandre Almeida, de São Lourenço.

Das 15 talentosas atletas que participarão da competição, três tricordianas foram convocadas pela Federação Mineira de Basketball: Anna Liz Rezende Novais, Micaelly Kiara Santos Costa e Paola Reis Ribeiro, além do técnico Luiz Felipe, professor da escola de esportes de basquete da SESP. O campeonato acontecerá entre os dias 30 de maio a 02 de junho, no Rio de Janeiro.

As jovens estão determinadas a representar o estado de Minas Gerais com garra e talento, comprometidas com o objetivo de realizar uma excelente participação. A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, reforça a torcida pela equipe mineira, em especial pelas atletas tricordianas, para que tenham um grande desempenho na competição.

Fonte: Prefeitura de Três Corações