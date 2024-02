Atletas de Poços de Caldas são destaque no jiu-jitsu brasileiro e internacional

Time do mestre Paulão foi recebido na Prefeitura

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Vários lutadores de jiu-jitsu de Poços de Caldas conseguiram grandes resultados em competições do Brasil e do exterior. A turma se reuniu na semana passada na Prefeitura com o vice-prefeito Júlio de Freitas, o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, e o professor Paulão Rezende.

“É com imensa satisfação que celebramos as conquistas recentes de nossos talentosos atletas, que têm elevado o nome do Brasil em competições de renome internacional. Nos últimos finais de semana, nossos representantes demonstraram habilidade excepcional, conquistando medalhas em diversos torneios ao redor do mundo”, destacou o mestre Paulão.

Na França os atletas Ana Beatriz, a Bia, Salgas e Breno Liboni, destacaram-se trazendo para casa um total de cinco medalhas de ouro, prata e bronze. Já em solo brasileiro, durante o Campeonato Mundial em São Paulo, Luiz Felipe, Primo Liboni, Marcus, Breno Liboni e Calebe adicionaram mais cinco medalhas ao time de Rezende.

Outro destaque é Rafael Leite, que teve excelente desempenho nos Estados Unidos, com dez lutas, todas finalizadas com maestria, sendo cinco com quimono e cinco NoGi.

“Expressamos nossa profunda gratidão a todos que tornaram essas conquistas possíveis. A contribuição valiosa de Fabrício Moreira, da Vision Moreira e Primo não pode passar despercebida, sendo essenciais para o sucesso contínuo de nossa equipe. Unidos, continuaremos trilhando o caminho da excelência, ansiosos por mais triunfos memoráveis ao longo deste ano promissor. Que essas vitórias inspirem novas gerações e fortaleçam o espírito esportivo em todo o país”, disse Paulão.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas