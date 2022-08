Atletas da equipe de ciclismo Alfenas se consagram líder da 3ª etapa da Copa Internacional Mountain Bike CIMTB￼

Etapa aconteceu em Taubaté-SP.

Foto: Divulgação Prefeitura de Alfenas

No último final de semana a equipe de Ciclismo de Alfenas, participou da 3ª etapa da Copa Internacional Michelin de Moutain Bike CIMTB. Foram realizadas as provas de XCC, XCO e Maratona.

A etapa aconteceu em Taubaté-SP e contou com um cenário perfeito, condições climáticas excelentes, uma pista completa com subidas e descidas que exigiram muita técnica dos atletas do município. Confira os pódios:

Gustavo Silveira da Costa – 4° Lugar Categoria E-Bike Master XCO

3° Lugar Ranking E-Bike Master XCO

Alexandro William Danziger

Ivair Santos Danziger

4° Lugar Categoria Dupla Masculina Copa Sense Maratona CIMTB

Janaine da Silva Gonçalves

Rodrigo Vieira Zanim

7° lugar Categoria Dupla Mista Copa Sense Maratona CIMTB

Líder Categoria Dupla Mista Copa Sense Maratona CIMTB

Rodolfo Virginho Pereira

Marcelo Rodrigo Tavares

Ap P Danziger – 3° Lugar Categoria Dupla Pro Copa Sense Maratona CIMTB

1° Lugar Categoria Open Feminino

Líder Copa Sense Maratona CIMTB

Fonte: Prefeitura de Alfenas