Atleta tricordiano se destaca no maior campeonato de skate do país

O atleta tricordiano Kauê Augusto conquistou a sexta posição na categoria paraskate park do Skate Total Urbe – STU National São Paulo, maior competição de skate do Brasil e uma das maiores da América Latina. O campeonato, que reuniu grandes nomes da modalidade esportiva no Brasil, aconteceu entre os dias 22 e 24 de setembro.

Kauê é atleta dos projetos Skateando, comandado pelo instrutor Cleo Costa, e do Superando Desafios, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP. Os treinamentos de ambos os projetos acontecem no Parque Dondinho.

O STU é um evento homologado pela Confederação Brasileira de Skateboarding e tem como objetivo consolidar o Brasil no cenário do skate mundial, contribuindo para a evolução da cena de cultura urbana com a produção de eventos pelo país.

A Prefeitura de Três Corações, orgulhosamente, parabeniza o atleta pela excelente colocação, que o posiciona entre os melhores paraskatistas do Brasil. Seu desempenho foi fruto de muito esforço e dedicação, além do empenho da equipe técnica que o acompanha e incentiva.

