Atleta paralímpico treina com equipe de Três Corações para etapa estadual dos JEMG

Foto: Prefeitura de Três Corações

No dia 28 de junho, o Projeto Superando Desafios recebeu a visita do renomado atleta paralímpico Maylon Rogério Freire Santos. O motivo da visita foi seu treinamento como guia da atleta tricordiana Ketlyn Julia de Oliveira, atual Campeã Brasileira Escolar na prova de 250m da categoria T11. Ketlyn e Maylon irão compor dupla, para participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais, etapa estadual, em Governador Valadares, entre os dias 15 a 21 de julho.

Maylon, que é o atual Campeão Brasileiro e Recordista Brasileiro no Lançamento de Dardo na classe F38, conquistando o título em março de 2024 com a marca de 44,51 metros. Em abril deste ano, ele conquistou o 3º lugar no World Para Athletics Grand Prix em Marrakech, Marrocos, solidificando sua posição como o 6º melhor do mundo no Ranking Mundial da prova de Lançamento de Dardo.

Durante sua estadia em Três Corações, Maylon e Ketlyn compartilharam conhecimentos e experiências valiosas no Atletismo. O atleta esteve acompanhado por seu treinador, o professor Arnaldo, enquanto os treinamentos foram supervisionados pelo professor Juarez Abrão, Técnico do Atletismo Paralímpico do Projeto Superando Desafios, que participou ativamente das atividades envolvendo as provas de 250m, 75m e Arremesso de Peso.

A visita de Maylon Rogério Freire Santos não apenas enriqueceu o Projeto Superando Desafios com sua expertise, mas também inspirou os jovens atletas envolvidos, reforçando o compromisso com a excelência esportiva e inclusão através do esporte adaptado.

O Projeto Superando Desafios é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes – SESP e integra uma ação esportiva e educacional para alunos e atletas com deficiência. Busca oferecer vivências esportivas e desafios para que o repertório motor, cognitivo e social dos atletas seja aprimorado através de atividades lúdicas e esportivas.

Fonte: Prefeitura de Três Corações