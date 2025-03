Atleta de Três Corações vence competição de skate em Borda da Mata

Vice-campeã mineira, a tricordiana vem se destacando cada vez mais no cenário do esporte, levando o nome de Três Corações para importantes competições.

Foto: Prefeitura de Três Corações

No último domingo, 9 de março, a jovem atleta de Três Corações, Sophia Lewandowisk, brilhou na 1ª edição do Skate & Rima, evento realizado em Borda da Mata, no Sul de Minas. Com apenas 11 anos, Sophia mostrou talento e determinação ao conquistar o título na categoria Feminino Open, consolidando-se como uma das grandes promessas do skate mineiro.

Vice-campeã mineira, a tricordiana vem se destacando cada vez mais no cenário do esporte, levando o nome de Três Corações para importantes competições. O Skate & Rima reuniu atletas e entusiastas da cultura urbana, promovendo não apenas a modalidade esportiva, mas também a música e a solidariedade, com a arrecadação de alimentos para a APAE.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza Sophia por mais essa conquista e reforça o compromisso de incentivar o esporte e os talentos do município.

Fonte: Prefeitura de Três Corações