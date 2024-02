Atividades promovidas pelas equipes de Saúde de Três Corações

Ações de prevenção de doenças, promoção de saúde e socialização são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e ajudam a evitar vários problemas de saúde.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Visando a promoção de saúde, prevenção de doenças e o bem-estar dos usuários, várias atividades são executadas periodicamente no município. Confira algumas delas.

No dia 09/02, enfermeiras do PSF Colinas orientaram os presentes sobre prevenção de gravidez na adolescência e sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs.

A equipe do PSF Monte Alegre passou por uma capacitação sobre a Hanseníase, no dia 06/02. Todas as equipes do município estão realizando o treinamento, a fim de se preparar para identificar e encaminhar possíveis casos da doença.

O PSF Colinas realizou diversas ações sobre saúde mental. Foram palestras, orientações e uma roda de conversa com toda equipe.

Profissionais do PSF São Pedro realizaram palestras no dia 31/01 para os pacientes que aguardavam atendimento. Eles foram orientados sobre a Hanseníase e sobre saúde bucal. No mesmo dia, o PSF Cinturão Verde promoveu uma ação sobre saúde mental.

Fonte: Prefeitura de Três Corações