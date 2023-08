Atividades promovidas pelas equipes de Saúde de Três Corações

Ações de saúde são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e ajudam a evitar vários problemas de saúde.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Visando a promoção de saúde, prevenção de doenças e o bem-estar dos usuários, várias atividades são executadas periodicamente no município. Confira algumas delas.

No dia 31/07, os pacientes que estavam na sala de espera do PSF Jardim Paraíso puderam assistir a uma palestra sobre cuidados com o Diabetes, ministrada pela equipe.

O PSF Colinas realizou, no dia 25/07, palestra na sala de espera sobre hepatites virais, envolvendo a conscientização, prevenção, informações diversas sobre os cinco tipos de hepatites, suas características e formas de contágio. Os usuários presentes puderam realizar testes rápidos. No dia anterior a mesma ação aconteceu no PSF CAIC.

Na terça-feira, 25/07, ocorreu o terceiro encontro do Grupo de Tabagismo do PSF Monte Alegre. Os pacientes foram orientados sobre o uso de medicação, quando necessário, e as fases do tratamento.

No dia 20/07, o grupo de atividades físicas da ESF Dr. Moacir Rezende promoveu um arraiá no Centro de Formação Antônio Frederico Ozanan. Além das comidas típicas, teve muita música, bingo e várias brincadeiras.

