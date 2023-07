Atividades promovidas pelas equipes de Saúde de Três Corações

Ações de prevenção de doenças e promoção de saúde são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e ajudam a evitar vários problemas de saúde.

Visando a promoção de saúde, prevenção de doenças e o bem-estar dos usuários, várias atividades são executadas periodicamente no município. Confira algumas delas.

Na quarta-feira, 19/07, equipe do PSF Amadeu Miguel esteve no São Bentinho realizando orientações sobre saúde bucal.

No dia 17 de julho aconteceu a segunda sessão do Grupo de Tabagismo do PSF Monte Alegre. A equipe orientou sobre câncer bucal e os participantes passaram por consulta odontológica voltada à prevenção. Na roda de conversa houve troca de experiências e o depoimento inspirador de uma participante que conseguiu vencer o tabagismo.

No dia 13 de julho, a equipe de Enfermagem do PSF Monte Alegre passou por uma ação de educação continuada sobre curativos. No mesmo dia a equipe do PSF São José passou por um treinamento do Projeto Saúde em Rede, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

O PSF Amadeu Miguel realizou uma palestra sobre hábitos importantes de higiene na prevenção de doenças na EM Rio do Peixe, na zona rural do município, na última quarta-feira, 12/07.

O PSF Colinas efetuou palestra sobre alimentação saudável e obesidade, seus riscos e complicações físicas e emocionais, na EE Clóvis Salgado, no dia 11/07. No dia anterior, na sala de espera do PSF, a equipe executou uma ação de educação em saúde com o tema: Prevenção de Hepatites Virais, com o apoio de estagiários do SENAC.

