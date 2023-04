Três Corações: Atividades promovidas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família

Visando a promoção de saúde e prevenção de doenças, várias atividades são executadas periodicamente nos PSFs do município. Confira algumas delas.

Nesta quarta-feira, 19/04, os alunos da EE Luiza Gomes Lemos receberam uma palestra sobre a cultura da paz, ministrada pelo psicólogo Evaldo. A atividade faz parte do Projeto Saúde na Escola que realiza palestras, teatros, rodas de conversa e apresentações diversas para os estudantes com temas de saúde, conforme a faixa etária. No dia 12/04, também pelo projeto, a ESF Rio do Peixe realizou uma palestra na EE Franco da Rosa sobre cultura da paz, bullying e autismo, em parceria com acadêmicas de Enfermagem da Unincor.

Também na quarta-feira, aconteceu o segundo encontro Prosa com Elas no PSF Colinas com a palestrante Mara Gentil. Esse encontro acontece mensalmente com temas de interesse do público feminino, com o intuito de trabalhar a autoestima.

No mesmo dia, os profissionais do PSF Nossa Senhora de Fátima receberam uma capacitação teórica e prática sobre os primeiros socorros na obstrução de vias aéreas por corpo estranho-OVACE, e primeiros socorros na parada cardiorrespiratória. O treinamento foi ministrado pela enfermeira Viviane Daniele Oliveira Souza e pelo professor Guilherme Luís, da Unincor. O treinamento possibilitou a interação e prática dos agentes comunitários de saúde.

Teve início o grupo de tabagismo na ESF Rio do Peixe. O primeiro encontro foi no dia 12 de abril e o segundo aconteceu nesta quarta-feira, 19 de abril. O grupo recebeu participantes de idades variadas e com estímulos diferentes para parar de fumar.

No dia 18 de abril, aconteceu uma palestra no PSF Monte Alegre em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado dia 07 de abril, e ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que será no próximo dia 26. Estagiários de Odontologia da Unincor abordaram o tema saúde gengival para controle de doenças crônicas.

Ações de prevenção de doenças e promoção de saúde são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e ajuda a evitar vários problemas de saúde.

