Atividades das unidades de saúde em Três Corações

Ações de prevenção de doenças e promoção de saúde são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e ajudam a evitar vários problemas de saúde.

Visando a promoção de saúde, prevenção de doenças e o bem-estar dos usuários, várias atividades são executadas periodicamente no município. Confira algumas delas.

Na última semana, o PSF Amadeu Miguel conferiu o Cartão de Vacinação dos alunos da EM Orlando Rezende Andrade, no Barreiro. A equipe realizou também ação de saúde ocular na escola.

A equipe do ESF Fátima realizou palestra na EE Luiza Gomes Lemos sobre Prevenção das IST’s.

A equipe do PSF Monte Alegre recebeu treinamento sobre Primeiros Socorros, pelos técnicos de Enfermagem, em parceria com o curso de Enfermagem da Unincor.

Encerrando o mês de junho, profissionais da Saúde Mental assistiram palestra sobre Dependência Química, Abstinência e Tolerância pelo médico Carlos Dumas.

A ESF Cinturão Verde realizou várias atividades relacionadas à Diabetes. Foram feitos exames, avaliação dos pés e consulta médica, além de orientações sobre cuidados com os pés diabéticos.

Pacientes do PSF CAIC receberam palestra sobre doenças do inverno, no dia 30/06. No mesmo dia, pacientes do PSF Jardim Paraíso assistiram palestra sobre doação de sangue pelo Junho Vermelho, movimento de incentivo à doação de sangue.

Os ACS da ESF Rio do Peixe ministraram palestra sobre Hipertensão na sala de espera, na última sexta-feira, pelo curso Saúde com Agente. No mesmo dia, equipe do PSF foi até a EE Cívico Militar Olímpia de Brito e orientou sobre prevenção ao uso de drogas, com o apoio do curso de Enfermagem da Unincor. No dia 28/06, as duas equipes estiveram na EE Franco da Rosa para palestra sobre: Sexualidade, IST’s e Abuso Sexual.

As equipes da ESF São Pedro e do CRAS II realizaram, no dia 29/06, palestra sobre prevenção de violência contra a mulher, com o apoio do curso de Enfermagem do Senac.

No dia 28/06 o curso de Enfermagem da Unincor realizou palestra no PSF Colinas sobre Diabetes, cuidados e prevenção da doença. A equipe também realizou testes de glicemia nos pacientes.

