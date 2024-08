Atividade turística do estado retoma trajetória de crescimento em junho

Minas lidera em 12 meses e é vice-líder nacional no acumulado do ano

Análise dos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, referentes a junho de 2024, realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, indicam que a atividade turística mineira voltou a crescer no sexto mês do ano depois de ter ficado negativa em maio. Em junho, o estado registrou aumento do volume da atividade turística de 1,6%, crescimento relevante porque está sustentado em uma base de crescimento forte.

A consistência da evolução do turismo mineiro é confirmada pela taxa de crescimento no acumulado deste ano que foi a 9,0% e a 9,1%, quando comparado o desempenho de junho de 2024 e junho de 2023. No país, neste período, houve retração do crescimento do turismo da ordem de 3,9%.

Em relação a Minas Gerais, que registra expansão na frente de análise desde abril de 2021, o Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG aponta para forte desaceleração quando se compara o volume de atividade turística, de 17,6%, observada entre junho de 2023 e junho de 2022.

Numa terceira frente de análise, a que afere o crescimento da atividade turística nos últimos doze meses, o estado conseguiu impor um incremento de 11,1%. Nesta abertura, Minas Gerais vem liderando a dinâmica de crescimento do turismo no país. Quando se observa a taxa de crescimento nos últimos seis meses, o estado fica em segunda posição no país, só perdendo para a Bahia.

Em junho, Minas Gerais contribuiu com o terceiro maior peso para o turismo brasileiro, 8,12%, atrás de Rio de Janeiro com 12,43% e de São Paulo com a maior participação, de 38,96%.

