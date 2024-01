Atendimentos dos NAF do sul de Minas representam mais de 40 % do Brasil 

Instituições de Ensino situadas no Sul de Minas realizaram 141.391 atendimentos.

Foto: Receita Federal

Em 2023, os atendimentos do Núcleo de Apoio Fiscal – NAF em todo o país atingiram a marca de 345.869 atendimentos. Dentre estes, 141.391 foram prestados pelos NAF das Instituições de Ensino situadas no Sul de Minas, o que representa mais de 40% do total de atendimentos do Brasil. No ranking de atendimentos em 2023 no Brasil, os NAF do sul de Minas ocupam três dos cinco primeiros lugares: 1º Unis -Varginha, 3º Unifenas – Alfenas e 5º Unifal – Varginha.

Os principais serviços prestados foram relativos a CPF, declaração de IRPF, declaração do MEI e declaração do ITR.

Entre as instituições de ensino que prestaram mais atendimentos aparecem ainda: Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Campus Machado (17º lugar), UNIVAS de Pouso Alegre (18º lugar) e UNINCOR de Três Corações (20º).

A cada ano o número de atendimentos aos cidadãos cresce e supera as expectativas. O número de atendimentos presenciais e a distância dos NAF, tem como consequência a redução da procura de orientações nas Agências e no CAC da Receita Federal, reduzindo o tempo de espera para os cidadãos.

O delegado adjunto da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Henrique Viegas Cunha comenta o resultado “É impressionante o quanto a cidadania fiscal se expande em razão dos NAF. Entre simples orientações aos contribuintes e outros serviços diversos, o número de atendimentos prestados é extraordinário. E o sul de Minas contribui com uma parcela muito significativa desses acompanhamentos: ficar com 3 entre os 5 maiores, e 40% do total de atendimentos, demonstra o exemplar empenho das Instituições de Ensino Superior, tanto de seus professores quanto de seus alunos. Parabéns ao UNIS-Varginha, à UNIFENAS-Alfenas e à UNIFAL-Varginha, vocês foram sensacionais! Parabéns, também IFSULDEMINAS-Machado, UNIVAS-Pouso Alegre e UNINCOR-Três Corações! Enfim, parabéns a todos os NAF sul-mineiros pelo trabalho desempenhado. A sociedade agradece.”

Existem atualmente 35 NAF nas instituições de ensino parceiras na região da Delegacia da Receita Federal no sul de Minas, que contempla 158 municípios. Todos estão em plena atividade.

Em 2023, a Receita Federal promoveu 19 treinamentos com temas diversos como Imposto de Renda, CPF, ITR, atendimentos previdenciários e comércio internacional para todos os NAF do país para contribuir com a formação dos futuros profissionais.

O delegado da Receita Federal em Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa reforça a importância do NAF: “O NAF traz benefícios para todos os parceiros envolvidos no projeto: a Receita Federal, a sociedade, a instituição de ensino e os alunos. A Receita Federal dissemina o conhecimento fiscal, contribuindo para a diretriz internacional de melhoria contínua de programas de assistência tributária. Os contribuintes que não têm acesso ao serviço de um profissional especializado no assunto conseguem obter orientação tributária e fiscal de forma gratuita. Os estudantes chegam mais capacitados ao mercado de trabalho. E as instituições de ensino formam melhores profissionais e aumentam o envolvimento com a comunidade”.

Fonte: Receita Federal