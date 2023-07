Atenção Básica registra crescimento expressivo no cadastro de pacientes diabéticos, em Poços de Caldas

Até maio de 2022, o sistema contabilizava 4.938 pacientes portadores de diabetes cadastrados.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) revelou recentemente um aumento significativo no número de pacientes diabéticos cadastrados nas Unidades de Saúde da secretaria de saúde. Neste ano, os dados apontam que o número de cadastros dobrou em relação ao ano anterior, evidenciando o esforço da Atenção Básica em ampliar sua assistência nessa área.

Até maio de 2022, o sistema contabilizava 4.938 pacientes portadores de diabetes cadastrados. No entanto, neste ano, já foram registrados 8.417 pacientes até o momento, demonstrando um crescimento expressivo nesse período.

Essa informação possui grande relevância para a saúde pública, uma vez que a Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 13 milhões de pessoas vivam com essa doença no Brasil atualmente, o que representa aproximadamente 6,9% da população nacional. Esses números ressaltam a importância de um cuidado especializado e contínuo para o tratamento e controle do diabetes.

A coordenadora da Atenção Básica, Camila Ferreira Bacelar Donato avaliou o papel da atenção básica nesta ação de prevenção. “A Atenção Básica desempenha um papel fundamental na prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo de doenças crônicas, como o diabetes. O aumento no número de cadastros de pacientes diabéticos é um indicativo positivo do fortalecimento desse setor da saúde e da importância atribuída ao cuidado integral e à promoção da saúde da população.”

O aumento no cadastro de pacientes diabéticos reflete o compromisso das equipes de saúde da Atenção Básica em identificar e acompanhar essa parcela da população. O monitoramento regular desses pacientes, aliado a um acompanhamento adequado e à implementação de estratégias preventivas, contribui para a melhoria da qualidade de vida e o controle efetivo da doença.

Além disso, o crescimento no número de cadastros proporciona uma base de dados mais robusta e abrangente, permitindo uma melhor compreensão da distribuição geográfica e das características dos pacientes diabéticos atendidos na Atenção Básica. Essas informações embasam o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e direcionadas, visando oferecer um tratamento personalizado e adaptado às necessidades individuais de cada paciente.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas