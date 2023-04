Associado da Abrasel Sul de Minas participa do 2º Festival Nacional de Arte, Cinema & Cozinha Mineira

Foto: Abrasel Sul de Minas

Entre a última quinta-feira (20/04) e o domingo (23/04), Nepomuceno recebeu o 2º Festival Nacional de Arte, Cinema & Cozinha Mineira, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas foi uma das apoiadoras do evento, que reuniu feiras, exposições, apresentações, cozinhas show, lazer infantil, degustações e possibilidades de negócios relacionados à cadeia produtiva do café, missa, corrida de bicicletas, além de shows gratuitos com Felipe Araújo, Humberto e Ronaldo, Edson e Hudson e artistas locais.

Foi realizada ainda, a mostra de cinema dedicada à exibição de obras audiovisuais de curta-metragem de todo o país. Foram distribuídos prêmios entre R$1.500,00 e R$20.000,00, para valorizar e incentivar o crescimento da produção de filmes nacionais.

O objetivo do festival foi divulgar e fortalecer as raízes mineiras, enaltecendo a cultura de Minas Gerais, contribuindo para o bem-estar e a melhoria na cadeia produtiva dos cafés regionais, com apresentações de resultados qualitativos.

O Circuito Cozinha Mineira – Aula Show foi uma das grandes atrações, pois uniu a feira dos municípios à cozinha show, uma parceria entre a Frente da Gastronomia Mineira e a Abrasel, com o propósito de divulgar a promoção e os produtos que foram desenvolvidos nas respectivas localidades, estimulando o setor de alimentação e contribuindo com a expansão da profissionalização. Além disso, ajudou o turismo regional a frisar a qualidade das empresas do segmento, reunindo chefes locais, regionais, nacionais, internacionais e mirins.

Para a Chef Fernanda Fonseca, especializada em Turismo Gastronômico e Cozinha Mineira e curadora do evento, o apoio da Abrasel na parte gastronômica fortalece a instituição, principalmente a Regional Sul de Minas. “Como abraselina, temos a estratégia de fortalecer as regionais. E a participação da Abrasel engradeceu o evento, com diversos chefs e capacitações para cerca de mil pessoas participantes, com degustações durante os três dias de evento”, afirmou.

Na sexta-feira (21/04), os proprietários do Soberano Steak House de Andradas (MG), Matheus Ramalho e Ana Paula Cassettari, que são associados da Abrasel Sul de Minas, apresentaram uma deliciosa Raclette Mineira. De acordo com Matheus, essa foi a primeira vez que o casal se apresentou fora do restaurante.

“Foi desafiador e encantador apresentar nosso principal prato, a Raclette. Falar de queijo para mineiro já é uma experiência a parte e foi muito legal servir nossa especialidade. O apoio da Abrasel é de extrema importância, pois somos recém associados e já estamos colhendo os benefícios de ter uma parceria forte ao lado do setor. O apoio a eventos como este fortalece a gastronomia de Minas Gerais e transforma e incentiva o turismo regional”, ressaltou Matheus.

Segundo Ana Paula, ela e Matheus estão há exatos sete anos construindo uma história de muito aprendizado e desafios. “Participar deste festival foi mais um episódio de muita alegria, pois conseguimos atrair um público grande e interessado durante a nossa aula. Nepomuceno é uma cidade muito acolhedora e a troca foi incrível, e comemorar os sete anos de Soberano em um evento fora do restaurante foi especial. Agora, esperamos que todos tenham a oportunidade de vir até Andradas conhecer o restaurante Soberano, para novamente ter uma deliciosa experiência”, concluiu.

A diretora executiva da Abrasel Sul de Minas, Ana Luísa Alves, explica que a parceria da Abrasel em eventos regionais é de extrema importância, pois fortalece ainda mais o setor de alimentação fora do lar. “Participar e incentivar nossos associados a estarem presentes em eventos regionais só concretiza a missão da Abrasel, que é representar e desenvolver o setor, contribuindo para um Brasil mais simples de se empreender e melhor para se viver”, enfatizou.

Ainda de acordo com Ana Luísa, o principal benefício da Abrasel para o associado é a legítima representação da alimentação fora do lar, garantindo a defesa dos interesses do segmento, e o acesso às informações privilegiadas sobre legislação, inovações tecnológicas e do setor em geral.

“A Abrasel Sul de Minas oferece diversos benefícios para seus associados, como pacote de taxas especiais em vales refeições, taxas de débito abaixo de 0,70% e crédito abaixo de 1,70%, redução de até 20% na conta de energia, assessoria jurídica gratuita, além de outros benefícios. Para saber mais, basta entrar em contato comigo pelo telefone: (35) 99990.2020. Estamos sempre à disposição para juntos desenvolvermos o Brasil”, concluiu a diretora executiva.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas.