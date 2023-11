Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas ganha Prêmio Melhores ONGs pelo quarto ano consecutivo

A cerimônia de premiação oficial está programada para ocorrer em dezembro de 2023.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Instituto O Mundo que Queremos (IOMQQ) e o Instituto Doar anunciaram os vencedores da sétima edição do Prêmio Melhores ONGs, uma iniciativa que libera e celebra as organizações brasileiras do terceiro setor que se destacam em áreas como governança, transparência, comunicação e financiamento. A lista das 100 organizações vencedoras já está disponível no site oficial do prêmio (premiomelhores.org).

Entre as organizações destacadas, a ADEFIP-Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas recebeu reconhecimento pelo quarto ano consecutivo. Atuando há mais de 36 anos, a ADEFIP tem como missão “Oportunizar através da reabilitação e habilitação a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade”. A organização realiza mais de 5000 atendimentos gratuitos, abrangendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência física.

Ana Paula Tranche, presidente voluntária da ADEFIP, expressou sua alegria e orgulho pelo reconhecimento, destacando-o como um esforço coletivo de muitas mãos e apoiadores. “Esse reconhecimento é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós da ADEFIP. O resultado desse Prêmio nos coloca entre as 100 Melhores ONGs do Brasil pelo Sem dúvida um esforço coletivo de muitas mãos e apoiadores. Juntos Somos Mais!”, afirmou Ana Paula.

O Prêmio Melhores ONGs foi criado com o objetivo inicial de incentivar a cultura de doação no Brasil, mas ao longo dos anos, tornou-se um impulsionador ainda maior para as organizações participantes. Cássia Christe, diretora do IOMQQ, enfatizou a importância do prêmio ao dizer: “Hoje, já temos a certeza de que estar na lista dos melhores pode mudar a história de uma organização”. Alexandre Mansur, diretor de projetos do IOMQQ, ressaltou a beleza da sociedade que trabalha para resolver problemas através das ONGs.

A cerimônia de premiação oficial está programada para ocorrer em dezembro de 2023. Além de reconhecer as 100 melhores organizações, a premiação incluirá categorias especiais, como as melhores ONGs por estado, causa, as dez melhores de pequeno porte, o melhor entre elas e o Melhor ONG faça ano. Marcelo Estraviz, diretor do Instituto Doar, antecipou uma grande novidade para a cerimônia ao vivo, destacando o caráter inovador do evento consolidado.

Hoje a ADEFIP conta com um novo espaço doado oficialmente pela Prefeitura no dia 01/04/2022 e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Desde a sua doação, o local foi ampliado e reformado. A sede está localizada à Rua Antônio Matavelli Sobrinho, n. 420, Vila Flora II, na zona oeste de Poços de Caldas.

O novo espaço conta com 45 salas, sendo uma sala sensorial (6D), piscina terapêutica, espaço para atividades de circo, teatro, fanfarra, dança e coral, mezanino, 8 banheiros, 5 vestiários, cozinha, área de convivência, salão multiuso, além do parquinho adaptado.

Hoje a ADEFIP possui 4 Centros, totalizando mais de 5000 atendimentos/mês gratuitos, promovendo mais qualidade de vida, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência e seus familiares. A conquista da sede própria sempre foi o maior sonho da família ADEFIP.

O prefeito, Sérgio Azevedo, parabenizou a instituição que oferece um serviço de excelência no município em prol das pessoas com deficiência.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas