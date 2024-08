Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais realiza Assembleia Geral e empossa nova diretoria

Durante o evento, foram apresentadas e aprovadas as prestações de contas da associação, bem como a eleição e posse da nova diretoria

Foto: Reprodução

A Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais realizou sua Assembleia Geral Extraordinária no último dia 25 de agosto, em sua sede localizada na Rua João Ferreira Barbosa, 47, no centro da cidade de São Pedro da União, Minas Gerais.

Durante o evento, foram apresentadas e aprovadas as prestações de contas da associação, bem como a eleição e posse da nova diretoria, Conselho Regulador e Conselho Fiscal, que terão mandato de 2024 a 2027.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Fernando Barbosa da Silva

Vice-Presidente: Suzana Santos Passos

Secretária: Juliana Paulino da Costa Mello

2º Secretário: Edivaldo Oliveira

Tesoureiro: Daniel Pereira Bueno

2º Tesoureiro: Oldemar Inácio Lima

O Conselho Fiscal ficou composto por:

Denilson Macedo

Adriano Marmo Freiria,

João Paulo Morais de Faria

João Onofre da Silva

Fernanda Donizette Baesso Dias

E o Conselho Regulador:

Marco Antônio Porto Pimenta

Marcelo Marques Nogueira,

Rodrigo Machado

Roberta Goulart

Ronaldo Ferreira Cardoso

Além disso, a Assembleia aprovou o uso do selo para cafés verdes, torrados, moídos e em monodoses, com a marca coletiva e indicação de procedência da Associação.

A Secretária Juliana Paulino da Costa ressaltou a importância deste momento para a entidade e para os cafeicultores da região, reafirmando o compromisso da nova diretoria em trabalhar pelo fortalecimento do setor cafeeiro no Sudoeste de Minas Gerais.

Fonte: Revista Cafeicultura