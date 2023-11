Associação de Catadores de Três Corações recebe mais de 7 toneladas de papel para reciclagem

A doação, além de contribuir com a renda de 20 famílias associadas, é uma importante ação ambiental.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Associação de Catadores de Material Reciclável de Três Corações – ACAMTC recebeu da Receita Federal em Varginha, nos dias 10 e 31 de outubro, 7.220 quilos de papel para reciclagem.

São resíduos de documentos que foram separados após um mutirão de arquivamento e classificação nas Agências de São Lourenço, Pouso Alegre, Alfenas e na própria Delegacia de Varginha. O material doado à ACAMTC são os documentos eliminados, que foram tratados de acordo com regras específicas de arquivamento.

A doação, além de contribuir com a renda de 20 famílias associadas, é uma importante ação ambiental. A coleta seletiva e reciclagem são essenciais para a preservação do planeta, pois, além de reduzir a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários, contribuem para a economia de recursos naturais, a redução da poluição e a promoção da sustentabilidade. A iniciativa demonstra compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

Para colaborar com o trabalho da ACAMTC e saber mais sobre a coleta seletiva que é realizada em nosso município, entre em contato com a associação pelo telefone: 35 99903 3699.

Fonte: Prefeitura de Três Corações