Associação de Apicultores de Cabo Verde é criada no Sul de Minas

Iniciativa, oficializada no último dia 21 de março, irá promover o desenvolvimento sustentável da apicultura local, com foco na produção, comercialização e valorização do mel.

Foto: Agência Sebrae

Para fortalecer o trabalho dos apicultores do Sul do estado e fomentar a agricultura familiar, o município de Cabo Verde passa a contar com uma Associação de Apicultores, constituída por 30 produtores locais. A iniciativa, oficializada no último dia 21 de março, irá promover o desenvolvimento sustentável da apicultura local, com foco na produção, comercialização e valorização do mel.

A Associação é resultado de uma parceria entre Sebrae Minas e Prefeitura, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Sala Mineira do Empreendedor, Sistema Faemg/Senar e Sindicato dos Produtores Rurais de Cabo Verde. Por meio do Programa Cultura da Cooperação, promovido pelo Sebrae, foi realizado um mapeamento do setor que identificou um ambiente favorável para se criar a Associação, uma vez que a região já contava com uma quantidade expressiva de apicultores e vocação para o empreendedorismo.

A assistente do Sebrae Minas Laura Campos reforça que “a iniciativa promove união, capacitação e novas oportunidades de mercado para os produtores, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região”.

Por meio do trabalho desenvolvido pela consultora credenciada Andrea Salerno, a instituição realizou a sensibilização e a mobilização dos apicultores em atividades práticas, nas quais eles apresentaram suas perspectivas sobre os empreendimentos, as prioridades e o principal objetivo em comum. A partir de então, perceberam a necessidade de criar a Associação.

Cooperação que gera mais resultados

O apoio do Sebrae Minas também viabilizou o desenvolvimento do estatuto da Associação de Apicultores de Cabo Verde, que possui diretrizes próprias, identidade, objetivos, direitos e deveres. A entidade ainda conduziu, com o apoio da Prefeitura, a assembleia de constituição, eleição e posse da diretoria. “É um grupo muito empenhado, que assumiu o compromisso com a cultura da cooperação e vem levando muito a sério o trabalho”, explica Andrea Salerno.

O presidente da Associação, Fabrício Custódio, destaca que esse movimento ocorreu no momento em que a apicultura da região enfrenta diversos desafios, como a concorrência no mercado e a dificuldade na aquisição de materiais. “Um dos nossos principais objetivos é, juntos, superarmos esses obstáculos. Da mesma forma que uma abelha sozinha não tem a capacidade de produzir como um enxame, a Associação segue esse mesmo princípio: a força está na união e no trabalho coletivo”, compara.

Fonte: Agência Sebrae