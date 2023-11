Associação ‘As Cafezeiras’ recebe apoio do Sistema Faemg Senar em Nepomuceno

Associação é formada por mulheres que buscam fortalecer a cafeicultura na região e impulsionar o setor.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar apoia As Cafezeiras, uma Associação de Produtoras Rurais e Mulheres da Cafeicultura da Região de Nepomuceno/MG. Nesta semana, o grupo promoveu um encontro com o objetivo de apresentar a Associação, que é formada por mulheres que buscam fortalecer a cafeicultura na região e impulsionar o setor.

A presidente da associação, Elma Teixeira Villela, explica que foi preciso determinação e coragem para ocuparem este espaço na cafeicultura. Unindo forças, elas têm o propósito de somar umas com as outras e fazer com que outras mulheres vistam a camisa das Cafezeiras.

“Atualmente, contamos com a participação de 15 mulheres cafeicultoras em Nepomuceno, unidas pela paixão pelo café. Somos pequenas e médias produtoras e acreditamos nessa cultura que faz parte da vida da maioria de nós desde que nascemos. Unimo-nos em busca de aprimoramentos para nossas propriedades, elevação da qualidade dos grãos que cultivamos e valorização do nosso negócio. Juntas, temos mais força para alcançar nossos objetivos”, explicou Elma.

O município de Nepomuceno produz anualmente cerca de 22 mil toneladas de café. A união dessas mulheres tem como objetivo mais conhecimento e oportunidade em campo. Para isso, o Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Nepomuceno, oferece os cursos de Formação Profissional Rural, para proporcionar experiências e técnicas atualizadas, onde, cada uma, tem a oportunidade não apenas de adquirir esse conhecimento importante, mas também de aplicá-lo em sua própria lavoura, contribuindo assim para o desenvolvimento coletivo e individual.

A iniciativa “As Cafezeiras” surgiu em abril de 2022, no 1º Festival Nacional de Arte, Cinema e Cozinha Mineira, promovido pela prefeitura de Nepomuceno com o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno, Sistema Faemg Senar e outros parceiros. Foi nesse evento que as mulheres envolvidas perceberam que, juntas, elas faziam a diferença para melhorar o trabalho e o negócio de cada uma.

A agente de desenvolvimento rural do Sindicato Rural de Nepomuceno e também integrante do grupo, compartilha que cada mulher tem sua história com o café. Após a formalização da Associação, o grupo se fortaleceu e espera levar os cafés de Nepomuceno para todo o país. “Nasci e cresci na zona rural, sempre no meio da lavoura.

Sou casada com produtor e tive a oportunidade de conhecer essas mulheres incríveis que se uniram com o propósito de destacar a qualidade dos nossos cafés. Inspirada por elas, decidi participar do meu primeiro concurso de cafés especiais, o Sindicato Rural de Nepomuceno, juntamente com a Flor de Café, que são nossos apoiadores, e conquistei uma posição entre os 10 primeiros colocados. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar no meio de mulheres tão batalhadoras, verdadeiros exemplos na cafeicultura do nosso município”, finalizou.

Para se associar às Cafezeiras, basta entrar em contato por meio do telefone (35) 9.9825.3500. Acompanhe também as novidades do grupo nas redes sociais, @ascafezeiras.

Fonte: Sistema Faemg Senar