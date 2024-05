Assistência Social de Elói Mendes recebe palestra sobre Cadastro Único

Durante o encontro, foi ressaltada a necessidade de manter o cadastro sempre atualizado para garantir o recebimento desses benefícios.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Recentemente, os usuários da Assistência Social de Elói Mendes participaram de uma esclarecedora roda de conversa sobre o Cadastro Único. A equipe do Cadastro Único, junto com as assistentes sociais, destacou a importância desse cadastro, que é fundamental para acessar benefícios do Governo Federal, como isenções em concursos públicos, entre outros.

Durante o encontro, foi ressaltada a necessidade de manter o cadastro sempre atualizado para garantir o recebimento desses benefícios. A Prefeitura de Elói Mendes agradece a participação de todos e reforçamos nosso compromisso em proporcionar informações essenciais para o bem-estar da nossa comunidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes