Assistência Gerencial aos Sindicatos de Produtores Rurais fortalece entidades rurais

O AGSPR já conta com a adesão de 180 entidades rurais e os consultores tiveram a oportunidade de trocar experiências, propor demandas e rever o projeto de compras coletivas apresentado pelo Inaes.

Foto: Sistema Faemg Senar

O programa de Assistência Gerencial aos Sindicatos de Produtores Rurais (AGSPR) do Sistema Faemg Senar deu mais um passo rumo ao fortalecimento das entidades rurais. Nesta segunda-feira (22), a Gerência de FPR/PS, com apoio da Coordenadoria Pedagógica, promoveu um encontro que reuniu quase 20 pessoas envolvidas na iniciativa.

O AGSPR já conta com a adesão de 180 entidades rurais e os consultores tiveram a oportunidade de trocar experiências, propor demandas e rever o projeto de compras coletivas apresentado pelo Inaes.

Para a coordenadora do programa, Renata Alexo, a reunião fortalece a comunicação entre os profissionais envolvidos no AGSPR. “Aproveitamos para atualizar os nossos consultores sobre as novas oportunidades e estratégias que o Sistema Faemg Senar está trazendo para fortalecer a atuação dos sindicatos”.

A coordenadora pedagógica, Cristiane Trigueiro, reforça que esses encontros são necessários para analisar o que foi feito até o momento com as turmas do projeto-piloto. “Aprendemos com as experiências vividas até aqui, mas, principalmente, alinhamos com os envolvidos quais os caminhos vamos seguir nas próximas fases do programa. Nesse processo, o encontro organizado foi importante também para garantir que essa caminhada ocorra de forma conjunta, com todos os envolvidos andando juntos, com o compromisso firmado de ajudar no desenvolvimento dos sindicatos dos produtores rurais do estado.”

Na pauta da reunião também foram abordados um formulário para levantamento de demandas, o conteúdo básico das consultorias e o projeto de compras coletivas, apresentado pelo gerente executivo do Inaes, Bruno Rocha.

Fonte: Sistema Faemg Senar