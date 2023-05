Assinatura dos projetos de patrocínio das áreas de Esporte e Cultura será realizada na segunda-feira, em Poços de Caldas

Para este ano, os recursos para projetos culturais foram ampliados em 50%

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na próxima segunda-feira (29), às 15h, será realizada a assinatura dos Termos de Cooperação dos projetos culturais e esportivos patrocinados, que foram aprovados em edital. A cerimônia acontece no Espaço Cultural da Urca.

Pelo Edital nº 1/2023 – Concessão de patrocínio de projetos culturais para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura, foram aprovados 129 projetos, de acordo com os recursos orçamentários previstos para o edital, da ordem de R$ 1,5 milhão.

A iniciativa busca a garantia do acesso à cultura por meio da criação artística, nas suas diversas linguagens, fornecendo oportunidade a artistas locais e descentralizando as atividades culturais. O edital visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais.

Já pelo Edital 02/2023 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foram aprovados 112 projetos, divididos nas seguintes categorias: produção e realização de eventos e transmissões, campeonatos esportivos, provas ou jogos; atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral; produção de pesquisa, levantamento de dados relacionados a ações esportivas; atendimento a projetos esportivos/educacionais; e incentivo/valorização de atletas de competição.

Os investimentos do Programa de Patrocínio Esportivos somam cerca de R$ 1,5 milhão. Há projetos voltados aos públicos de várias faixas etárias em diversas modalidades esportivas. O prefeito Sérgio Azevedo destaca a significativa ampliação dos recursos investidos em Cultura e Esportes pela Prefeitura, áreas que ele considera fundamental para o desenvolvimento da cidade e a integração de forças para melhor atender o cidadão. “São R$ 3 milhões investidos em projetos esportivos e culturais que vão chegar diretamente na nossa população, nos bairros de todas as regiões, com ações integradas em escolas, praças, unidades de saúde, equipamentos esportivos, entre outros”.

Serviço

Assinatura dos Termos de Cooperação dos projetos culturais e esportivos

Data: segunda-feira (29)

Horário: 15h

Local: Espaço Cultural da Urca.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas