Assinatura do Contrato de Concessão do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas é realizada nesta quarta-feira(21)

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Turismo, assina nesta quarta-feira(21), o Contrato de Concessão do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas com a empresa CITUR. O evento será no Palace Hotel às 9h30.

A empresa CITUR. venceu no dia 3 de novembro de 2022, o processo de licitação para a concessão dos pontos turísticos de Poços de Caldas. O resultado foi divulgado em sessão pública realizada no Espaço Cultural da Urca, com a presença de representantes legais da empresa e transmissão ao vivo no Portal da Transparência do município.

Os equipamentos turísticos integrantes do circuito turístico são: Complexo Cristo Redentor (teleférico e a rampa de voo livre); Fonte dos Amores; Recanto Japonês; e Complexo Turístico Véu das Noivas.

Estão previstos investimentos pela empresa, R$ 36,7 milhões, que serão feitos para substituição de equipamentos, construção e melhorias nas instalações dos pontos turísticos. Em contrapartida, a empresa poderá explorar economicamente os espaços por 35 anos. O município manterá a propriedade dos imóveis e será remunerado mensalmente por essa cessão, além de arrecadar recursos da concessionária com a cobrança do ISS sobre os serviços oferecidos.

Todo o processo de elaboração do edital e suas modificações ao longo de três anos foi acompanhado por uma equipe do BDMG, em parceria com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, celebra esse momento para a cidade. “Trabalhamos muito por isso em que uma empresa privada tenha condições de recuperar e melhorar nossos atrativos turísticos, ainda mais sendo de Poços de Caldas, trazendo uma diferença enorme para o setor, com geração R$ 26 milhões de reais de outorga fixa, além das variáveis e impostos para o município durante o contrato e ainda geração de mais empregos e melhorias. Poços de Caldas, bonita por natureza sempre foi um dos destaques do Estado, agora vai passar a chamar ainda mais atenção dos visitantes com locais que proporcionarão experiências únicas, se tornando uma das cidades mais visitadas do país.”

Saiba mais sobre os Equipamentos Turísticos

Complexo Turístico Cristo Redentor: localizado no alto da Serra de São Domingos, no ponto mais alto do município, é composto pelo Monumento Cristo Redentor, salão multiuso, estacionamento, rampa de acesso ao teleférico, calçadas, jardins circundantes, estrada de acesso e área de mata. Faz parte desse complexo o Teleférico, inaugurado há quase 50 anos visando transportar moradores e turistas do centro da cidade até o alto da Serra de São Domingos. É operado pela Prefeitura desde o ano de 2000.

Fonte dos Amores: é um dos atrativos mais antigos de Poços de Caldas. Conta com uma pequena cascata surgindo em meio à vegetação, harmonizada com um projeto paisagístico e a famosa escultura e símbolo da cidade, feita em 1929 pelo italiano Giulio Starace, denominada “Grupo dos Amores”. Integrada à diversidade ecológica da Serra de São Domingos, a Fonte dos Amores tem um ar romântico, com lendas, poemas e estátua dedicada ao amor. O local também conta com bica de água potável proveniente da Serra, muito utilizada pela população. É também a partir da Fonte dos Amores que sai a principal trilha que dá acesso ao topo da Serra de São Domingos e aos pés do Cristo Redentor, descortinando uma belíssima vista panorâmica de Poços de Caldas, a 1.686 m de altitude.

Recanto Japonês: foi aberto ao público em 1975 como agradecimento à cidade pela recepção a uma empresa japonesa de fertilizantes, mas é gerido pela prefeitura. O jardim tem paisagismo e construções que remetem à cultura japonesa – uma réplica dos jardins japoneses – e implantado em uma das encostas da Serra de São Domingos. O espaço foi projetado para ser um local de meditação e contemplação, proporcionando momentos de bem-estar e contato com a natureza.

Complexo Turístico Véu das Noivas: também inaugurado em 1975, o complexo foi criado para oferecer uma estrutura capaz de atender os visitantes que iam contemplar a beleza das três quedas d’água que formam a cachoeira que dá nome ao local. Em meio a uma abundante área verde, o complexo possui restaurante, parquinho infantil e trenzinho, além de passeios, portaria, banheiros e estacionamento.

Sobre a CITUR.

A empresa foi criada com a finalidade de administrar os equipamentos turísticos de Poços de Caldas, compostos por: Complexo Cristo Redentor, Complexo Véu das Noivas, Fonte dos Amores e Recanto Japonês, na forma de Circuito Integrado de Turismo, a partir da vitória da concessão realizada pela Prefeitura Municipal.

Sua história começa com a evolução do então Criadouro de Aves Poços de Caldas para Zoo da Aves, empresa aberta à visitação pública sendo considerada desde o seu segundo ano de operação o ponto turístico número um de Poços de Caldas, segundo o Google Reviews e o Tripadvisor.

Nessa nova etapa a CITUR tem como princípio e finalidade as melhorias estruturais e de prestação dos serviços turísticos, para assim posicionar a cidade como um dos principais destinos de visitação do interior do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.