Asfalto do Bairro Jardim das Esmeraldas Impulsiona Desenvolvimento Socioeconômico em Três Pontas

O investimento foi feito através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico visando, principalmente, ampliar as oportunidades socioeconômicas para o bairro.

Foto: Prefeitura de Três Pontas

O asfalto do bairro Jardim das Esmeraldas está pronto. Muito mais que uma simples pavimentação, ele garante a autoestima dos moradores e o desenvolvimento local, pois o acesso agora permite o trânsito de cargas pesadas, o que vai aumentar a capacidade de produção da indústria têxtil ali instalada, gerando mais emprego, especialmente para os moradores do entorno, além da implantação de projetos sociais que sejam relevantes para o desenvolvimento da comunidade local.

O investimento foi feito através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico visando, principalmente, ampliar as oportunidades socioeconômicas para o bairro.

Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Melissa Chaves, “O desenvolvimento local não está relacionado unicamente ao crescimento econômico de uma comunidade, porém também à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Desse modo, o fator econômico é sim relevante, uma vez que implica no aumento de renda e riqueza do local, gerando mais condições dignas de trabalho e contribuindo para um significativo aumento das oportunidades sociais. Sendo assim, no Jardim das Esmeraldas planejamos ações de fomento à indústria, aumentando as ofertas de emprego e a receita do Município. Com o novo asfalto, contribuímos diretamente para a melhoria das condições de vida das pessoas que residem no bairro e ainda melhoramos o tráfego para os 760 colaboradores da empresa que diariamente passam por ali”.

Fonte: Prefeitura de Três Pontas