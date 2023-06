As obras de revitalização de praça em Machado continuam: instalação de novas lixeiras

A limpeza, esvaziamento e instalação das lixeiras serão realizados dentro do prazo de 7 dias

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está empenhada no projeto de revitalização da Praça Antônio Carlos. A situação precária das lixeiras antigas exigiu essa medida, visando melhorar tanto a estética quanto a funcionalidade do local.

Foram instaladas 45 novas lixeiras, de dimensões maiores do que as anteriores, feitas com tecnologia em madeira plástica, um material especial conhecido por sua durabilidade e resistência às condições climáticas. Essas lixeiras requerem pouca manutenção, têm longa vida útil e representam um bom custo-benefício, exceto nos casos de vandalismo.

A limpeza, esvaziamento e instalação das lixeiras serão realizados dentro do prazo de 7 dias, contando com a eficiência da empresa vencedora da licitação, reconhecida como referência nacional no mercado.

Os impactos dessa ação serão visíveis na melhoria da estética da Praça, com lixeiras padronizadas e esteticamente agradáveis, que se somarão às demais intervenções já realizadas e em andamento.

As próximas etapas do projeto incluem a pintura da quadra de basquete, revitalização da área dos trailers, instalação de um painel turístico ao fundo do Epidauro, pintura e sinalização do trânsito da Praça, pintura de todas as faixas de estacionamento da área azul, instalação de iluminação verde no pé das árvores para criar um ambiente mais harmonioso, restauração dos canteiros, aplicação de resina e pintura em todos os canteiros de ardósia, além da instalação de placas que promovam os elementos culturais presentes na Praça Antônio Carlos. Essas medidas visam proporcionar um ambiente agradável e valorizar o patrimônio cultural do local.

A Praça Antônio Carlos, graças ao empenho da Secretaria de Cultura e Turismo, segue se tornando um local mais bonito e acolhedor para os cidadãos e visitantes.

Fonte: Prefeitura de Machado