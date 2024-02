Árvore cai e bloqueia via em Poços de Caldas

Não houve vitimas, nem perdas materiais.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta terça-feira (06), Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atendimento de arvore caída em via pública. No local, verificou-se que a arvore havia sido tombada, expondo suas raízes.

A mesma encontrava-se dentro de um lote vago, no bairro Jardim Kennedy, a via foi totalmente bloqueada devido ao tamanho da árvore. Não houve vitimas, nem perdas materiais.

Com o apoio do setor de parques e jardins da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, foi realizado o corte da mesma e os materiais do corte foram depositados em lotes vazios para posteriormente o Parques e Jardins fazerem a retirada.

A operação durou cerca de 2h. O DME esteve no local para avaliar se a rede elétrica teria sido afetada, porém nada foi constatado pelos colaboradores.

Fonte: Corpo de Bombeiros