Artistas locais podem apresentar propostas para Arraiá de Poços até dia 17

Artistas locais poderão apresentar propostas nas áreas de música, dança e teatro.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu edital para apresentação de propostas musicais/culturais destinadas ao evento Arraiá de Poços. O período de inscrição vai de 3 a 17 de abril. O objetivo é o incentivo aos artistas poços-caldenses. O edital de Chamada Pública Nº 005-SMT/2023 pode ser acessado aqui

Poderão ser inscritas propostas em estilo musical característico de festa junina, como por exemplo: sertanejo tradicional/raiz/moderno/universitário, forró, forró universitário, baião, xote, atração junina (quadrilha, dança, teatro) entre outros.

As propostas deverão ser inscritas exclusivamente mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link acima

O Arraiá de Poços acontece de 22 a 25 de junho, no Parque Municipal Antonio Molinari. Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300, de segunda a sexta-feira.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas