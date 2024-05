Artistas de Três Corações se reúnem para debater aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc

Encontro foi uma chance única para explorar as possibilidades que a legislação oferece para Três Corações, com a finalidade de termos uma cultura mais rica e acessível.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na noite desta quarta-feira, 15 de maio de 2024, em Três Corações, ocorreu um encontro reunindo artistas locais, membros da SELTC e pessoas do cenário cultural da cidade. O objetivo dessa reunião foi discutir os benefícios trazidos pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Lei nº 14.399 de 2022, que destinou a quantia de R$ 556.781,00 aos artistas do município para ser distribuída dentro da legalidade e conforme os editais neste ano e também sobre a formação do novo Conselho Municipal de Política Cultural.

A reunião foi de suma importância para promover a inclusão e a diversidade artística, além de garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira eficaz e transparente, beneficiando um amplo espectro de iniciativas culturais em Três Corações.

A participação de integrantes da SELTC foi destacada, enfatizando a importância de todos atuarem dentro da legalidade e em conformidade com a lei, visando uma cultura mais inclusiva. Ronildo Prudente, membro do Conselho de Políticas Culturais, esteve presente para esclarecer dúvidas e discutir as potencialidades da PNAB para a comunidade e a formação do novo Conselho Municipal de Política Cultural.

O encontro foi uma chance única para explorar as possibilidades que a legislação oferece para Três Corações, com a finalidade de termos uma cultura mais rica e acessível. A reunião deixou claro que, com a colaboração de todos, é possível garantir que os recursos sejam utilizados de forma correta, dentro da legalidade e, assim, beneficiar a maior quantidade possível de iniciativas culturais, fortalecendo assim a identidade e a diversidade artística de Três Corações que no ano passado recebeu perto de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) da Lei Paulo Gustavo e agora em 2024 os artistas serão contemplados com mais R$ 556.781,00 da lei Aldir Blanc.

Fonte: Prefeitura de Três Corações