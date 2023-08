Artigo de opinião de Juarez Alvarenga: O valor de uma boa Filosofia de vida

Texto desenvolvido pelo advogado e escritor Juarez Alvarenga.

Uma boa doutrinação da vida exige de nós desprendimento de conceitos estáticos e anacrônicos.

Ter um baú onde colocamos nossas experiências vivenciais é possuir um tesouro milionário. Muitas pessoas aproveitam o empurrão que a vida dá para cair no abismo e nele permanecer definitivamente. Os amantes da vida são também amantes dos problemas solucionados. Abismo nunca pode ser uma residência cativa. Devemos sair de elevador e como turistas mudarem para lugares altos de horizontes. Se não tens dinheiro para pagar aluguel do abismo e for despejado pela vida se contenta que cairá num castelo psicológico.

Se a vida aumenta sua força e se torna inevitável a caída no buraco, cabe dentro dele buscar soluções para saída e não lamentações que são instrumentos de sua permanência definitiva.

Idealizar a vida é um processo de manutenção da felicidade. Mas devemos compreender que as adversidades estão inseridas na felicidade deste que resolvidas.

Os sonhos devem ser a ante sala para o concreto. E este espaço sem portas devem ser penetrado com muita determinação. Quando as utopias são amarradas a realidade atingir alturas surpreendentes. Soltos são devaneios inseridos no fracasso. Se sua vida está parada é sinal que está estagnada então é a hora de deitar na rede e refletir calmamente que chegará a lugares além de sua perspectiva.

Devemos ser eternos iniciadores de obras. Arremate obras antigas e simultaneamente inicie obras no nascedouro.

Cabe a nós transformar problemas em soluções. Tristezas em alegrias. E a vida em picadeiro e nós como malabaristas atingir o céu com a confiança de quem não tem rede embaixo de proteção. Não acreditar que a existência é mágica, mas tentar ser mágico de seu mundo interior. Quanto mais cedo sairmos do abismo mais felizes ficaremos. Sua durabilidade na base do buraco faz impregnar nossas asas no chão impedindo de voos com acrobacias.

DEVEMOS, PORÉM TER UMA BOA FILOSOFIA DA VIDA, JUNTAMENTE COM AÇÕES. NÃO ADIANTA TEORIZAR A VIDA COM SABEDORIA SE NÃO AGIMOS, COMO TAMBÉM NÃO ADIANTA AGIR SEM UMA RAZÃO PARA VIVER. E ESTA RAZÃO É GRATUIDADE EM QUE O AMOR GERMINA E NOS TRÁS A SENSAÇÃO DE FELICIDADE HOMERICA QUE NOS PROPORCIONA. UMA BOA FILOSOFIA DE VIDA É MELHOR DO QUE UMA POMPOSA CONTA BANCARIA. NOS TORNA NOSSO INTERIOR BRANDO E NOSSAS VIDAS POLIDAS.

