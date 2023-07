Artigo de Juarez Alvarenga: Dias comuns e vida sob medida

Texto desenvolvido pelo advogado e escritor Juarez Alvarenga.

Seria a vida uma projeção repetitiva e continuativa de dias comuns.

Esperar coisas positivas, dentro da mediocridade cotidiana, pode ser um ato de consciência domada pela inexpressividade da realidade.

Se enquadrar no perfil real, leva de nós reajuste significativo dentro de nossa prova que é viver com tranquilidade de espírito.

Adaptar ao cotidiano exige de nós descomprometimento com a tristeza e sintonia com alegria.

A vida é um processo de lentidão que nos assusta. E a rotina é o retrato desta paralisia que nos acomoda.

Neste quadro de asfixia dos sonhos, impregnado pelos passos lentos da rotina, parece que quando mais realizamos mais distante da meta ficamos.

As ações rotineiras são como pescaria sem peixes. Devemos, como o pescador, que fica horas na beira do ribeirão sem pegar nada voltar no dia seguinte, com o entusiasmo de hoje, pegar em dobro. POIS A VIDA SEM SONHOS É UM PESADELO. E infiltrar os sonhos dentro do dia a dia é um processo doído porque os sonhos são grandes demais para enquadrar dentro do cotidiano.

É andando lentamente que chegamos a horizontes distantes. Por isso, é necessário descobrir a beleza e sensatez, de como turista, de não andar nos caminhos rotineiros.

Entrar no dia a dia como se entra numa boate noturna é ter motivação, para adaptar os sonhos a realidade sem transtorno. É substituir os perfumes das baladas, para o suor das realidades com resultados.

Hoje, os dias comuns são enfrentados sem deslumbramento. Aprendemos a andar com disciplina e alegria. Absorver de sua monotonia perfeições de ações e compreender que os dias são alicerces, para suportar nossas megas conquistas de longo prazo.

Hoje como herói do meu dia domado e a vida sob medida encontramos felizmente magia cotidiana, sem se ausentar de sua rusticidade, agarrando a felicidade com toda intensidade.

