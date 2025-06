Artigo de Juarez Alvarenga: A cidade às duas horas da tarde

As ruas movimentadas de transeuntes rotineiros, veem na monotonia das tarde, pessoas se locomovendo não só seus passos, mas também seus objetivos. A fisionomia de quem caminha, para a realidade cansada, da onipotente rotina que como mangueira de sucção absorve seus sonhos nos deixando perto da calamidade real, transpondo nossas quimeras reprimidas.

Às duas horas da tarde o trânsito ainda complicado, vemos a filha do homem mais rico da cidade, em sua Mercedes caminhar, para SHOPPING CENTER, pois às quatro da tarde tem de ir ao consultório do analista, porém está com sérios problemas amorosos.

Às duas horas da tarde, com a prefeitura cheia e sobre a mesa do prefeito, uma robusta agenda, com problemas práticos para resolverem.

Às duas horas da tarde, percebemos a saída esporádica do filho do juiz, que quer como o pai, estudar a exaustão e sobreviver na vida com a Inteligência.

As duas horas da tarde, vemos o forasteiro chegar a cidade, vindo de uma cidade circunvizinha entrar no consultório de um médico de âmbito regional, e observando a secretária, organizar os papeis com olhar descontraído, sob a TV. GLOBO, preocupada com diagnostico.

Às duas horas da tarde percebemos o malandro de rua sem camisa e sem dá problemas para polícia, caminhar no trânsito descontrolado, ao contrário dos malandros do PLANALTO que não saem das colunas policiais.

Nas ruas da cidade às duas horas da tarde, vemos a realidade surreal. As pessoas com seu figurino opaco, com mentes preocupadas muitas tenebrosas com sua vida individual.

Com roupas velhas, como a monotonia cotidiana, desfilam com um truculento e robusto desassossego.

As cidades às duas horas da tarde, a multidão no anonimato, deixa transparecer que a vida com seus castigos, empurra a realidade social com tênue força, dando a impressão de estagnação existencial.

Seus sonhos é chegar em casa, por um chinelo nos pés, e deixar a noite com sua magia nos enfeitiçar, criando uma sensação de alivio existencial, pois se vida nos dá despertador e também nos dá novela das seis.

