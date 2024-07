Arteris Fernão Dias realizou ações de conscientização no Dia do Motorista

A ação busca conscientizar os motociclistas sobre os acidentes no perímetro urbano e marca o dia do Motociclista celebrado em 27 de julho.

Foto: Arteris Fernão Dias

Com o objetivo de alertar os motociclistas que trafegam pela rodovia, a Arteris Fernão Dias, realizou mais a ação ‘Viva Motociclista’, com dicas de direção defensiva, uso de equipamentos de proteção e responsabilidade no trânsito. A iniciativa aconteceu na última sexta-feira (26).

A ação busca conscientizar os motociclistas sobre os acidentes no perímetro urbano e marca o dia do Motociclista celebrado em 27 de julho. Os 42 condutores que passaram pela rodovia, receberam orientações sobre a segurança no trânsito, folhetos educativos, além de itens para serviço de higienização de capacete e instalação de antenas anticerol nas motocicletas.

De acordo com a analista de Sustentabilidade da Arteris Fernão Dias, Ana Carolina Prado, o objetivo da campanha é orientar os motociclistas com dicas de segurança, para evitar acidentes e preservar vidas. “A orientação é em relação ao respeito às regras de trânsito, o excesso de velocidade e a distância segura entre os veículos”, reforça.

Dicas de segurança

Para evitar que essas estatísticas aumentem, é importante tomar alguns cuidados específicos ao pilotar motocicletas. Confira algumas dicas:

Redobrar atenção ao ultrapassar veículos, principalmente caminhões e ônibus;

Sempre usar capacete. Todo capacete deve ter adesivos refletivos, estar bem afivelado, conter viseira ou óculos de proteção. Em caso de quedas ou qualquer outro dano, o ideal é trocar o equipamento por um novo. Além disso, fique atento à validade do produto e se possui selo do INMETRO;

Também não se esqueça de usar jaquetas e calças com proteção, cores claras e refletivas;

Botas com solado resistente e luvas antiabrasivas reforçam ainda mais a segurança;

Instale antena corta pipa ou utilize sempre um protetor de pescoço apropriado.

Apenas maiores de 10 anos podem ser transportados em motocicletas, motonetas ou ciclomotor, com capacete do tamanho correto. Levar criança na moto abaixo da idade permitida pela lei é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

Fonte: Arteris Fernão Dias