Arteris Fernão Dias realiza recuperação de pavimento em trecho paulista da rodovia BR-381

As obras foram iniciadas em novembro de 2023 e finalizadas no último mês de maio, com mais de R$ 63 milhões investidos.

Foto: Arteris Fernão Dias

Com o objetivo de garantir a fluidez no tráfego, a Arteris Fernão Dias realizou mais de 66 km de recuperação de pavimento no trecho paulista da Rodovia BR-381. As obras foram iniciadas em novembro de 2023 e finalizadas no último mês de maio, com mais de R$ 63 milhões investidos.

A fresagem do pavimento foi realizada com fresadora de última geração, garantindo precisão, e proporcionando uma base regularizada para o novo asfalto a ser aplicado. Com controle de qualidade rigoroso em todas as etapas, o resultado foi um pavimento feito para proporcionar conforto e segurança aos usuários. A limpeza, pintura de ligação e a aplicação de massa seguiram todos os procedimentos executivos, garantindo acabamento de qualidade.

Segundo o coordenador de Pavimento da Arteris Fernão Dias, Thiago Galdino, durante as obras, cada detalhe foi pensado para proteger os usuários e os 111 trabalhadores das obras. “Luzes vermelhas de segurança foram instaladas nas máquinas para manter toda equipe segura. Além disso, o embarque e desembarque de equipamentos são feitos com total segurança, com acompanhamento de Spotter, resultando em 0 acidentes”, ressalta.

Grande parte das obras ocorreram no período noturno, para reduzir o impacto ao tráfego. Durante as execuções, foram utilizadas setas luminosas e sinalizadores LED, a fim de alertar e proporcionar segurança aos usuários. Lembrando que ao avistar cones ou algum tipo de sinalização na pista, reduza a velocidade e afaste-se.

“A Arteris Fernão Dias realiza obras de recuperação e conserva ao longo de toda rodovia constantemente, por isso a atenção dos usuários deve ser redobrada nesses locais. Todas as intervenções são planejadas e realizadas em conformidade com os órgãos competentes e com a premissa de impactar minimamente na fluidez do tráfego”, explica o gerente de Implantação e Conserva, Mateus Wobeto.

Fonte: Arteris Fernão Dias