Arteris Fernão Dias realiza palestra educativa com alunos em Três Corações

207 alunos foram orientados sobre a importância da preservação do Meio Ambiente

Foto: Arteris Fernão Dias

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Para celebrar a data, a analista de responsabilidade social, Ana Carolina do Prado Souza e a Analista de Meio Ambiente, Victória Coutinho, parceiras no Programa Viva Meio Ambiente, prepararam uma ação bem divertida com os alunos da Escola Municipal Zilah Rezende Pinto em Três Corações.

Ao todo 207 alunos participaram de uma palestra sobre a importância da conservação e proteção da água e a utilização correta dos recursos hídricos, além de medidas para resolver problemas relacionados à poluição.

Além de revistas e cartilhas informativas, eles receberam um arejador para acoplar na torneira de casa. “Essa peça mistura ar no jato, aumentando o volume de água na torneira. Desta forma, diminuímos o consumo e temos como resultado o fim do desperdício”, destaca Ana Carolina.

Fonte: Arteris Fernão Dias