Arteris Fernão Dias realiza ação ambiental com alunos de Cambuí

Foto: Arteris Fernão Dias

Com o objetivos de formar cidadãos conscientes sobre suas responsabilidades quanto à preservação do meio ambiente, a equipe da Arteris Fernão Dias esteve na Escola Municipal Professor Benedito de Carvalho Lopes em Cambuí, nesta terça-feira, 18. Alunos e educadores, totalizando 140 pessoas, acompanharam uma palestra educativa, realizada pela analista de meio ambiente, Thainá Ferreira de Lima. O setor de Responsabilidade Social, representado pela analista Ana Carolina Prado fez a doação de mudas de hortaliças, que foram plantadas juntamente com os alunos, fortalecendo a importância dos cuidados com o meio ambiente.

Os alunos receberam ainda a nova revistinha do Zé Quest e lápis-semente, para continuarem as ações de conscientização também em seus lares. “Acreditamos que a conscientização precisa acontecer desde cedo. Somente assim teremos cidadão conscientes de seus deveres”, ressalta a analista, Ana Carolina.

Programa Viva Meio Ambiente

A preocupação da Arteris em formar cidadãos conscientes sobre suas responsabilidades quanto à preservação do meio ambiente, vai muito além das rodovias. Em relação ao descarte irregular de resíduos, os ensinamentos da companhia sobre o tema começam já na infância, nas escolas públicas, onde desenvolve o Programa Viva Meio Ambiente em parceria com educadores e familiares da comunidade local.

Para apoiar este projeto, entre as atividades lúdicas com os estudantes, a Arteris também conta com a Revista Zé Quest, uma revista em quadrinhos produzida especialmente para compartilhar ainda mais ensinamentos. Na edição deste ano, os leitores podem conferir todo um enredo voltado às melhores práticas de como evitar o descarte de lixo e mitigar o impacto ao meio ambiente. Sob o lema “repense”, a campanha ainda busca conscientizar sobre a importância da separação dos diferentes tipos de material reciclável para a coleta seletiva.

Desde 2009, o Programa Viva Meio Ambiente fomenta a conscientização ambiental e o desenvolvimento de algumas das mais importantes habilidades para os alunos na atualidade: engajamento, pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. Em 2022, o programa passou a ser feito num modelo híbrido para ter um maior alcance e permitindo aos educadores assumirem o papel de cocriadores, ou seja, responsáveis por desenvolver conteúdos pedagógicos customizados, a partir de suas necessidades e potencialidades com base nos materiais oferecidos pela própria companhia.

Fonte: Arteris Fernão Dias