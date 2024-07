Arteris Fernão Dias orienta mais de 12 mil usuários sobre a utilização do cinto de segurança

Por meio da ação ‘Tô de cinto, tô seguro’, a Arteris Fernão Dias orientou mais de 12 mil usuários ao longo da rodovia, só no mês de julho. A ação acontece durante todo o ano.

Arteris Fernão Dias

No primeiro semestre de 2024, das vítimas fatais da rodovia Fernão Dias, do trecho que liga São Paulo a Belo Horizonte, 34% não estavam utilizando o cinto de segurança. Colisões, tombamentos e capotamentos são as principais causas de acidentes com óbitos. A concessionária ressalta que essa porcentagem leva em consideração somente os acidentes com pessoas elegíveis a utilização de cinto, ou seja, condutores e passageiros de automóveis, caminhões e ônibus.

Segundo o Gerente de Operações da Arteris Fernão Dias, Edivaldo Braga, o uso dos dispositivos da forma correta é fundamental para a segurança de todos os usuários. “Para nós da concessionária, a vida tem um valor inegociável e nada justifica a dispensa dos dispositivos de segurança, como o cinto. O cinto de segurança é o meio mais eficaz que se dispõem para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes de automóvel”, ressalta.

Até o mês de junho, foram contabilizadas 26 vítimas fatais em acidentes, sendo que dessas, 9 não estavam usando o dispositivo de segurança. Em vista desses dados, é essencial reforçar a importância de utilizar o cinto de segurança em todos os trajetos, independente da distância percorrida e das condições da estrada. Ao utilizar corretamente esse equipamento de segurança, os ocupantes dos veículos têm suas chances de sobrevivência e de minimizar lesões graves significativamente aumentadas.

A Arteris Fernão Dias está intensificando a conscientização sobre o uso do cinto de segurança e a realização de campanhas educativas direcionadas aos motoristas e passageiros. No mês de julho, por meio da campanha Férias Seguras, foram realizadas 58 ações “Tô de Cinto, Tô Seguro”, com mais de 12 mil usuários conscientizados. A campanha aborda a importância do uso do cinto por todos os ocupantes do veículo.

Conheça algumas dicas para o bom uso do cinto de segurança:

1- Sempre o utilize: mesmo que a sua viagem seja curta e rápida, não deixe de colocá-lo!

mesmo que a sua viagem seja curta e rápida, não deixe de colocá-lo! 2- Cinto torto: arrume-o antes de trafegar.

arrume-o antes de trafegar. 3- Deixe-o sobre o ombro: no caso do cinto de segurança de 3 pontos, não o deixe perto da face ou pescoço. Isto pode agravar um problema causado por uma freada brusca ou acidente!

no caso do cinto de segurança de 3 pontos, não o deixe perto da face ou pescoço. Isto pode agravar um problema causado por uma freada brusca ou acidente! 4- Posição do cinto abdominal: deve estar inserido na região pélvica, com uma folga de 3 centímetros.

deve estar inserido na região pélvica, com uma folga de 3 centímetros. 5- Banco traseiro: todos os passageiros, inclusive aqueles que estão no banco traseiro, devem usar o cinto!

No caso das crianças:

Assento conversível: crianças de até um ano de idade e até 13 kg, posicionado no sentido contrário ao painel do veículo até a criança completar 1 ano de idade.

Cadeirinha: crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg, posicionada de frente para o painel do veículo.

Assento de elevação: crianças de 4 a 10 anos de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg, sempre conectado ao cinto de três pontos.

Banco traseiro e dianteiro somente com o cinto de segurança: crianças com mais de 10 anos de idade e/ou estatura superior a 1,45 m.

