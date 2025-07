Arteris Fernão Dias inicia Operação Férias Seguras

Concessionária reforça orientações sobre segurança viária e manutenção preventiva em celebração ao Dia do Caminhoneiro

Foto: Arteris Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias deu início à Operação Especial Férias Seguras com uma ação voltada aos caminhoneiros, realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A iniciativa “Serra Segura” marcou as ações do dia 30 de junho, em celebração ao Dia do Caminhoneiro, e reforçou a importância de boas práticas na condução de veículos pesados.

Durante a manhã, 19 caminhões foram abordados, com autuações registradas pela PRF por irregularidades. Os motoristas receberam orientações sobre manutenção preventiva, descanso adequado, uso do cinto de segurança e equipamentos obrigatórios. Também foram distribuídos folders educativos e lixocars. A entrega de materiais informativos foi estendida às praças de pedágio e bases operacionais no fim de semana.

A Operação Férias Seguras segue ao longo do mês de julho, com foco na redução de acidentes e fatalidades nos 562,1 quilômetros da BR-381- SP/MG. Entre as ações programadas estão o “Viva Pedestre”, que abordará andarilhos em trechos de risco para orientações e distribuição de coletes e reforço da sinalização em pontos estratégicos, com cones e painéis de mensagem.

“Iniciamos a campanha envolvendo todas as equipes da operação – das bases ao CCSO (Centro de Controle e Segurança Operacional) – com o objetivo de garantir uma viagem mais segura aos usuários. A redução de acidentes depende da conscientização de todos e do trabalho integrado das nossas equipes”, afirma Edivaldo Braga, gerente de Operações da Arteris Fernão Dias.

Fonte: Arteris Fernão Dias