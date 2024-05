Arteris Fernão Dias espera movimentação de mais de 1,3 milhão de veículos no Feriado de Corpus Christi

A previsão é que pelo menos 1,3 milhão de veículos passem pela rodovia entre os dias 29 de maio e 02 de junho.

Foto: Arteris Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra 562,1 quilômetros da BR-381/MG e SP se prepara para a Operação Especial do feriado prolongado de Corpus Christi. A previsão é que pelo menos 1,3 milhão de veículos passem pela rodovia entre os dias 29 de maio e 02 de junho.

Para quem planeja sua viagem antes de pegar estrada, é importante estar atento que na quarta-feira (29), último dia útil antes do feriadão, o fluxo deve aumentar expressivamente, entre as 12h e as 21h. São esperados mais de 295 mil veículos trafegando pelos trechos administrados pela concessionária.

Já no domingo, os motoristas que aguardam o fim do dia para o retorno do feriado, a estimativa é que comece uma movimentação também por volta das 12h até as 21h, com expectativa de circulação de aproximadamente 315 mil veículos.

Reforço na equipe operacional

Nos últimos dias da campanha do Maio Amarelo, mês de conscientização do comportamento seguro no trânsito, a concessionária reforça a equipe operacional no trecho para garantir a segurança dos usuários com o aumento do fluxo de veículos.

A concessionária estará empenhada com cerca de 334 câmeras para monitoramento do tráfego e 12 bases de atendimento que dão apoio aos usuários. São cerca de 25 guinchos leves e pesados para atendimento e desobstrução de via, 18 ambulâncias e profissionais para atendimentos em pista. Viaturas de inspeção de tráfego circulam pelas rodovias, 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando as condições das pistas.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Fernão Dias podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (antigo Twitter) @Arteris_AFD. Para mais informações ou solicitações de serviços, entre em contato conosco por meio do número 0800 2830 381.

Devido às chuvas registradas nas últimas semanas em diferentes regiões do país, a companhia aproveita a movimentação intensa prevista para o período para reforçar algumas orientações importantes para os usuários que forem viajar para evitar acidentes e situações de risco:

Reduza a velocidade: Aumente a distância entre o seu veículo e o veículo à frente. A água na estrada pode reduzir a aderência dos pneus, tornando mais difícil parar rapidamente. Diminuir a velocidade dá mais tempo para reagir a situações inesperadas. Ligue os faróis baixos: Manter os faróis baixos ligados melhora a visibilidade, tanto para você quanto para outros motoristas. Isso ajuda a ver melhor a estrada e torna seu veículo mais visível para os outros. Evite aquaplanagem: Evite frear bruscamente ou fazer movimentos bruscos com o volante. Se sentir que o carro está aquaplanando (deslizando sobre a água), tire o pé do acelerador devagar, segure o volante com firmeza e evite frear até recuperar o controle. Mantenha os limpadores de para-brisa em bom estado: Certifique-se de que os limpadores de para-brisa estão em boas condições e funcionando corretamente. Visibilidade é crucial em condições de chuva, e limpadores de para-brisa eficazes são essenciais para manter uma visão clara da estrada. Evite áreas inundadas: Nunca tente atravessar áreas onde a água está cobrindo a rodovia ou qualquer outro trecho urbano. A profundidade e a força da corrente podem ser enganadoras e perigosas. Se não tiver certeza sobre a profundidade da água, é mais seguro procurar uma rota alternativa ou solicitar apoio.

Confira os horários com previsão de maior movimento

Quarta-feira (29) – entre 12h e 21h; Quinta-feira (30) – entre 06h e 13h; Domingo (02) – entre 12h e 21h.

Praças de pedágio

Em Minas Gerais:

Praça de Pedágio 8 – Km 545,9 – Itatiaiuçu;

– Km 545,9 – Itatiaiuçu; Praça de Pedágio 7 – Km 597,7 – Carmópolis de Minas;

– Km 597,7 – Carmópolis de Minas; Praça de Pedágio 6 – Km 658,3 – Santo Antônio do Amparo;

– Km 658,3 – Santo Antônio do Amparo; Praça de Pedágio 5 – Km 735,5 – Carmo da Cachoeira;

– Km 735,5 – Carmo da Cachoeira; Praça de Pedágio 4 – Km 805,2 – São Gonçalo do Sapucaí;

– Km 805,2 – São Gonçalo do Sapucaí; Praça de Pedágio 3 – Km 900,9 – Cambuí.

Em São Paulo:

Praça de Pedágio 2 – Km 7,2 – Vargem;

– Km 7,2 – Vargem; Praça de Pedágio 1 – Km 65,7 (pista sentido BH) e km 66,6 (pista sentido SP) – Mairiporã;

– Km 65,7 (pista sentido BH) e km 66,6 (pista sentido SP) – Mairiporã; Praça de Pedágio 1 – Km 67,6 (pista sentido BH) – Mairiporã.

Bases de Atendimento ao Usuário:

Em Minas Gerais:

Base 12 – Km 498,9 – Betim;

– Km 498,9 – Betim; Base 11 – Km 530 – Rio Manso;

– Km 530 – Rio Manso; Base 10 – Km 574,5 – Itaguara;

– Km 574,5 – Itaguara; Base 09 – Km 617 – Oliveira;

– Km 617 – Oliveira; Base 08 – Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo;

– Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo; Base 07 – Km 698 – Lavras;

– Km 698 – Lavras; Base 06 – Km 752 – Três Corações;

– Km 752 – Três Corações; Base 05 – Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí;

– Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí; Base 04 – Km 871,4 – Pouso Alegre;

– Km 871,4 – Pouso Alegre; Base 03 – Km 918,6 – Camanducaia.

Em São Paulo:

Base 02 – Km 22,2 – Bragança Paulista;

– Km 22,2 – Bragança Paulista; Base 01 – Km 62,5 – Posto Graal Mairiporã.

Pagamento da tarifa por aproximação

Nas praças de pedágio da Fernão Dias, é possível também pagar a tarifa pelo método de cartão de débito por aproximação. Ao passar pelas cabines manuais, basta o usuário aproximar o seu cartão habilitado da máquina de débito para que o pagamento seja efetuado. Smartphones e smartwatches adaptados à tecnologia de comunicação por proximidade, conhecida como NFC, também podem ser utilizados, mas sempre na modalidade débito.

Não é possível inserir cartão ou digitar senha nas máquinas de pagamento das cabines.