Arteris Fernão Dias divulga o balanço da operação especial do Carnaval 2024

Foto: Arteris Fernão Dias

Durante a operação especial de Carnaval, que ocorreu entre 09 e 14 de fevereiro, cerca de 1,2 milhão de veículos trafegaram ao longo dos 562 quilômetros de concessão, entre Guarulhos e Contagem. A Arteris Fernão Dias prestou 2.863 atendimentos, sendo 1.327 relacionados a problemas mecânicos nos veículos.

No período, as equipes da concessionária atuaram em 125 acidentes, -5% que no ano anterior. Toda a operação na BR-381/SP e MG foi coordenada 24 horas por profissionais que trabalham no Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Fernão Dias.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Fernão Dias podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter Arteris_AFD. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para o 0800 283 0381, que funciona 24 horas por dia. Ao longo da rodovia, a concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário, água.

