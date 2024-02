Arteris: Falhas mecânicas representam 52% dos atendimentos realizados no Carnaval

Dados das sete concessionárias Arteris foram coletados após a passagem de 5,6 milhões de veículos por 3.200 quilômetros de rodovias, entre 9 e 14/2; Registros reforçam importância da revisão veicular antes de viajar

Foto: Arteris

No feriado prolongado de Carnaval, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, as equipes operacionais da Arteris, especialista em gestão de rodovias, realizaram 10.426 atendimentos a usuários na pista. Deste total, 52,4% foram relacionados a alguma falha mecânica dos veículos.

Os dados foram coletados em todas as sete concessionárias da Arteris localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina e que, juntas, disponibilizaram 1.600 colaboradores e 300 veículos de apoio, entre guinchos e ambulâncias, para os 5,6 milhões de veículos registrados no período.

Abaixo, a companhia reforça alguns itens essenciais dos veículos que precisam ser revisados preventivamente para evitar qualquer tipo de imprevisto e garantir ainda mais segurança durante o trajeto:

Pneus: Verifique a aderência, calibragem e desgaste dos pneus. Freios: Certifique-se de que os freios estejam funcionando corretamente. Fluidos: Verifique óleo e água do radiador. Iluminação: Teste faróis e luzes traseiras. Itens de segurança: Tenha triângulo, macaco e estepe no carro.

Infraestrutura operacional

Além dos colaboradores treinados e veículos, a Arteris ainda coloca à disposição do usuário, sem custo adicional, 66 bases de atendimento e descanso para garantir uma viagem confortável aos usuários 24 horas por dia.

Faz parte dessa estrutura o monitoramento dos Centros de Controle e Segurança Operacionais das unidades, que contam com 1.500 câmeras instaladas que possibilitam a atualização, em tempo real, das condições de tráfego nos canais oficiais de comunicação da empresa.

Para além da tecnologia, as concessionárias também realizam abordagens de usuários para a conscientização de segurança com o apoio do Policiamento Rodoviário nas ações do Programa Viva, inclusive para alertar sobre a importância de fazer a revisão do veículo, não dirigir sob efeitos de drogas, utilizar o cinto de segurança e não usar o celular enquanto dirige.

Fonte: Arteris