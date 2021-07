Arrecadações já somam 1.111 cestas básicas para famílias carentes em Itajubá

Cestas básicas arrecadadas são destinadas às famílias carentes cadastradas no setor de Cadastro Único (CadÚnico).

Você sabia que os locais de vacinação contra a Covid-19 em Itajubá funcionam também como pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis? Esta ação já possibilitou, até o momento, a montagem de 531 cestas com itens alimentícios e de higiene doados pela população vacinada e também através do projeto “Itajubá contra a fome”.

Importante destacar ainda a solidariedade de instituições e empresas do município que já realizaram a doação de 580 cestas básicas completas para a ação, beneficiando inúmeras famílias. Somadas com os itens doados na vacinação, as doações totalizam 1.111 cestas básicas.

Todas as cestas básicas arrecadadas são destinadas às famílias carentes cadastradas no setor de Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A Prefeitura também adquiriu 1.762 cestas básicas com recursos próprios (dados até 26/07). Elas já foram entregues para as famílias carentes do município neste momento difícil de pandemia.

Fonte: Prefeitura de Itajubá