Arraial 3 Corações anima fim de semana dos tricordianos

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Arraial 3 Corações foi um verdadeiro sucesso, animando o fim de semana dos tricordianos. De 23 a 25 de junho, a Praça Odilon Rezende Andrade se encheu de tradição, alegria e diversão.

A festa teve início na sexta-feira, 23/06, com a iluminação do painel Pelé Eterno, do muralista Kaka Chazz, promovido pela ACETC. A Banda de Música da ESA e a quadrilha do Boa Ventura – Os mió ki tá tenu também se apresentaram na sexta-feira, garantindo a diversão do público. As barraquinhas com comidas e bebidas típicas ajudaram a esquentar as noites com opções deliciosas e variadas. As crianças se divertiram com os brinquedos infláveis gratuitos e também com o touro mecânico e os desafios do pau de sebo, que estiveram disponíveis durante todos os dias de festa.

O Dia de São João marcou as festividades do sábado, 24/06, em grande estilo com as quadrilhas das crianças das escolas municipais Nelson Rezende Fonseca, Dona Maria Laura, Professora Henriqueta Gomes e Clóvis Salgado na Praça Odilon Rezende. Os alunos fizeram a festa e animaram o coreto que recebeu também a equipe da Rádio Três, embalando a programação com participações ao vivo do público. Teve muita poesia, dança e também diversão com a boneca Brigite toda enfeitada de noiva para a festa. A quadrilha de São Bento Abade fez uma linda apresentação e chamou a atenção das famílias que foram curtir a noite.

No domingo, a diversão continuou, com a quadrilha da equipe do NAF e também a turma do Boa Ventura – Os mió ki tá tenu, encerrando a programação de festa cuidadosamente organizada para toda família.

O Arraial 3 Corações foi uma realização da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura, com apoio das demais secretarias que juntas proporcionaram dias de muita alegria para toda população. Nosso agradecimento especial à Rádio Três pela parceria e a todos os servidores, entidades e comerciantes que acreditaram na promoção da tradicional festa junina.

Fonte: Prefeitura de Três Corações