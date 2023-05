Arraiá de Poços seleciona shows locais

Com entrada gratuita, o evento promete movimentar mais uma vez toda a cidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas se prepara para mais uma edição do “Arraiá de Poços” com diversas atrações entre os dias 22 a 25 de junho. A Secretaria Municipal de Turismo publicou o resultado das propostas inscritas no Edital n.º 005/2023 de Programação Musical e Cultural do Arraiá de Poços. Visando valorizar os artistas e tradições locais.

Confira as propostas selecionadas:

Vem pro Arraiá com Thayla Franchelle

Pedro Ronchini Apresenta; “Sertanejo de Verdade

Show Giovani e Denilson – Arraiá 2023

Xote Mineiro com Nathália Diniz & Banda

Um Caipira No Arraiá

João Carlos e Carlos Leite (Modão Classe A)

João Guilherme – Ao Vivo no Arraiá

Banda Léo Fraga

Rodrigo Lessa e Miguel ao vivo no Arraiá de Poços

Trio de Gala Apresenta: Forró Para Todos

Viva São João

O Espantalho no Arraiá da BriNcanTo

Arraiá Buscapé

Arraiá de Poços

O evento contará com uma mega estrutura, com ampla praça de alimentação, exposições, além de serviços com atendimento gratuito para a população e tudo que uma festa merece.

No ano passado a festa foi garantida com a dupla Gian e Giovani, Renato Teixeira, Alysson e Adysson. Além de várias atrações locais com enfoque na valorização do artista de Poços de Caldas, que compõe toda a programação musical e artística desenvolvida em todos os dias de festa, com teatros, apresentações e também demais shows.

O Arraiá de Poços acontece de 22 a 25 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari.

Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas