Aprovado o novo código tributário de Elói Mendes

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No dia 25 de setembro, segunda-feira, um importante passo foi dado em prol da população de Elói Mendes, quando a câmara de vereadores votou favoravelmente à implantação do novo código tributário municipal. Essa decisão trará significativos benefícios para os moradores da cidade, com uma notável redução no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O resultado dessa votação é uma notícia que impacta diretamente a vida dos cidadãos, pois em alguns casos, graças a essa nova legislação, os moradores nunca mais terão que pagar esse imposto. Esse marco merece reconhecimento, e nossos parabéns vão para todos os vereadores que apoiaram essa iniciativa, bem como para o prefeito Paulo Roberto Belato, responsável por conceber e promover esse projeto que recebeu o aval dos legisladores.

Os principais beneficiários dessa mudança serão a população carente e aqueles que enfrentam doenças graves, desde que possuam imóveis com até 70 metros quadrados. O compromisso com a justiça social e o bem-estar dos cidadãos foi o foco central dessa reforma tributária.

A vontade do povo e o compromisso com o desenvolvimento de Elói Mendes prevaleceu mais uma vez. Essa medida não apenas alivia o peso financeiro dos cidadãos, mas também sinaliza um compromisso sólido com o progresso e a igualdade em nossa amada cidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes