Após revitalização, Poços de Caldas reabre Recanto Japonês

A reabertura ao público será após o meio-dia desta quarta-feira (18).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Um dos espaços mais emblemáticos da cidade, o ponto turístico Recanto Japonês de Poços de Caldas, será reinaugurado em uma cerimônia especial nesta quarta-feira (18). O evento celebrará a conclusão do amplo processo de revitalização do local, reforçando seu papel como símbolo de intercâmbio cultural e amizade entre Brasil e Japão.

A reabertura ao público será após o meio-dia desta quarta-feira (18). A partir de então, o Recanto Japonês funcionará diariamente das 9h às 17h, com ingresso no valor de R$30 a inteira, R$15 a meia-entrada, sendo gratuito para moradores de Poços de Caldas mediante apresentação de comprovante de residência.

A solenidade contará com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade japonesa e membros da CITUR – Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas. O evento será marcado por homenagens à imigração japonesa no Brasil, que celebra nesta data 117 anos.

Há exatos 117 anos, em 18 de junho de 1908, o navio Kasato Maru aportou em Santos, trazendo 781 imigrantes japoneses para trabalharem nas fazendas de café do interior paulista. Entre 1908 e 1963, aproximadamente 242.171 japoneses vieram ao Brasil, formando a maior comunidade japonesa fora do Japão.

O Recanto Japonês proporciona uma verdadeira imersão cultural em um ambiente que reflete a serenidade e a estética dos tradicionais jardins japoneses. Localizado na encosta da Serra de São Domingos e cercado por mata nativa, o espaço foi revitalizado, incluindo o paisagismo, os lagos ornamentais de carpas, a Fonte dos Três Desejos e o quiosque Azumaya, uma réplica do Manj-Tei presente nos jardins do palácio imperial japonês.

A reconstrução da simbólica Casa de Chá, destruída por um incêndio criminoso em 2016, foi financiada pelo Fundephact (Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas) e aprovado pelo Condephact (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turísticos de Poços de Caldas), com um percentual doado pela Fertilizantes Mitsui antes do incêndio. A obra foi coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo, com apoio de diversas instituições.

Por intermédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo, a Prefeitura e o Clube Nikkey se conectaram ao empresário japonês Norio Nakashima, especialista em restauração de templos tradicionais, o qual doou o projeto arquitetônico e a mão de obra, que foi realizada pelos mestres carpinteiros Tomohiro Matsushita, Teruki Komatsu e Yutaka Kawahara, utilizando técnicas milenares japonesas. O projeto executivo e a coordenação da obra ficaram a cargo da arquiteta Elizabete Emi Niwa. Após anos de abandono, a reconstrução foi concluída em 2024, restabelecendo esse espaço essencial da cultura nipônica na cidade.

Desde março de 2023, a administração do Recanto Japonês está sob responsabilidade da CITUR, que promoveu significativas melhorias no local. Além da reconstrução da Casa de Chá, houve a reestruturação do paisagismo, instalação de uma bilheteria, sistemas de segurança, recuperação dos caminhos do jardim e um quiosque com opções de alimentos e souvenirs.

A reabertura do Recanto Japonês, potencializa o novo momento turístico da cidade, que vem ganhando cada dia mais destaque nos rankings de viagens pelo interior do Brasil. Após o descerramento da placa, a solenidade contará com um passeio guiado pelo espaço, permitindo que os presentes apreciem as melhorias realizadas. Como parte das atividades culturais, os participantes poderão preencher placas com seus desejos e afixá-las nas bases próximas à tradicional Fonte dos Três Desejos. Além disso, haverá degustação do tradicional chá verde Banchá e do Mochi-Tsuki, um bolinho de arroz típico da culinária japonesa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas