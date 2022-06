Após incêndio em garagem, cachorro morre em Guaranésia

Cachorro estava na garagem no momento do incêndio e morreu.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada desta segunda-feira (19), um cachorro morreu após garagem pegar fogo em Guaranésia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo que estava guardado no local deu início ao incêndio. Nenhum morador ficou ferido.

Segundo os militares, o carro começou a pegar fogo por volta de 2h da manhã. As chamas não se alastraram pela casa, ficando apenas na garagem e na lavanderia, porém alguns móveis da casa ficaram danificados devido ao calor e a fumaça. O cachorro estava na garagem no momento do incêndio e morreu.

Um caminhão pipa foi utilizado para conter as chamas. A garagem foi isolada pelos militares, devido o teto do local, que estava com risco de queda.

*Com informações G1 Sul de Minas