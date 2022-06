Após espancamento, homem de 56 anos morre em Botelhos

Suspeito foi pego em flagrante, foi preso e encaminhado para a delegacia.

Na tarde desta terça-feira (31), após ser espancado, um homem de 56 anos morreu na zona rural de Palmeiral, em Botelhos. De acordo com a Polícia Militar, além da vítima de 56 anos, o suspeito também agrediu um homem de 61 anos, e após o ato conseguiu fugir.

Os militares informaram que receberam informações que um homem, 61 anos, teria dado entrada no posto de saúde com sinais de espancamento. Segundo a vítima, no local havia outro homem de 39 anos, mas fugiu quando começou as agressões.

Após ouvir a vítima de 61 anos, a polícia foi até o local onde teria acontecido a ocorrência, lá os militares encontraram outra vítima, de 56 anos, com lesões generalizadas na altura do crânio. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Localizado cerca de 20 metros de onde a vítima foi encontrada, o suspeito foi pego em flagrante, foi preso e encaminhado para a delegacia após fazer exames médicos no hospital.

Ameaça durante almoço

Os militares informaram que, ao entrar em contato com as outras vítimas, foi relatado que estavam na casa do suspeito e participavam de um almoço com bebidas alcoólicas.

Em um determinado momento, o suspeito foi até eles e disse que havia matado um homem, e que eles seriam os próximos.

A vítima de 61 anos, ficou em observação no hospital devido à gravidade dos ferimentos na cabeça, mão e braço, além de ter perdido muito sangue.

*Com informações do G1 Sul de Minas