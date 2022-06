Após batida carro capota e cai em barranco de aproximadamente 10 metros

Veículo bateu na traseira do outro, que seguia sentido Guaxupé, no Km 433.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta terça-feira (13), um carro capotou e tombou após batida com outro veículo na BR-146, em Muzambinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal que estava no carro saiu do veículo sem ferimentos. Já o motorista do outro automóvel, teve escoriações no braço.

De acordo com os bombeiros, os veículos seguiam sentido Guaxupé, no Km 433.

Com a batida, o veículo do casal saiu da pista e capotou em um barranco, com aproximadamente 10 metros, e em seguida tombou em uma estrada rural.

O condutor de um dos veículos foi amparado por populares, ele estava fora do veículo, que com o acidente parou fora da rodovia. Quando o Samu chegou foi atendido e levado para o pronto-socorro de Guaxupé, para os devidos cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para atender a ocorrência.

A pista não precisou ser interditada.

*Com informações G1 Sul de Minas.